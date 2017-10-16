Руденя: Тверские власти выделят около 150 млн рублей на поддержку молодежи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Около 150 миллионов рублей выделят власти Тверской области на региональную программу "Молодежь Верхневолжья", которая направлена на поддержку молодых людей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Делегация Тверской области приняла участие в торжественной церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Как заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фестиваля Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран.

"Участие тверской молодежи в мероприятии всемирного уровня имеет большое значение для области. Это позволяет обменяться опытом со своими сверстниками из других регионов и стран, завязать творческие, деловые контакты. Мы всячески поддерживаем молодежь, и в проекте бюджета на следующий год заложен 151 миллион рублей на региональную программу "Молодежь Верхневолжья", — сказал Руденя.

По его словам, делегация Тверской области стала одной из самой крупных на фестивале. В ее состав вошли почти 130 человек, среди них студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предприниматели, спортсмены, ученые и многие другие. Право столь широко представить область на фестивале Тверская область получила после того, как вошла в ТОП-10 регионов, где наиболее эффективно реализуется молодежная политика.

Кроме того, в Сочи находятся 90 волонтеров из Тверской области, которые обеспечивают работу форума.

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