Более 600 работников "ВИМ-Авиа" обратились за помощью в центр поддержки

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Более 600 работников "ВИМ-Авиа" обратились в специальный центр поддержки в Москве, сообщили РИА Новости в Роструде.

"В консультационный центр поддержки работников авиакомпании "ВИМ-Авиа" обратились более 600 сотрудников авиакомпании", — заявили РИА Новости в ведомстве.

Сообщается, что в пункте, расположенном на Новохохловской улице в Москве, сотрудники "ВИМ-Авиа" могут получить консультационную и информационную помощь по вопросам, связанным с трудовым законодательством и другим правовым вопросам.

"Роструд и Росавиация совместно с органами службы занятости готовы организовать работу по содействию в трудоустройстве работников, в том числе в другие авиакомпании", — добавили в ведомстве.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.