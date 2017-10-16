ОНФ объявил фотоконкурс "Убитые дороги"

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Проект Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" запустил фотоконкурс на лучшую иллюстрацию дорожных проблем в России под девизом "За дороги без ям", сообщила пресс-служба ОНФ в понедельник.
1.5%Никогда не сталкивался с проблемами
13.9%В целом доволен, но есть над чем работать
51.7%Качество федеральных трасс устраивает, а вот в регионах все плохо
32.9%Российские дороги находятся в ужасном состоянии
"На конкурс принимаются фотографии, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране. Это могут быть изображения больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, а также необычного ремонта дорог, проводимого властями или силами самих жителей. Организаторы конкурса подчеркивают, что выбор сюжета ограничивается только воображением участников", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам координатора проекта Александра Васильева, фотографии можно размещать до 15 ноября включительно.
Обязательное условие для конкурсантов — состоять как минимум в одной из трех групп проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" в социальных сетях, где проводится конкурс (https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia). Нужно разместить фото в одной из этих групп с хэштегом #задорогибезям и затем сделать репост у себя на странице, не удаляя его до завершения конкурса. Информация о победителях конкурса появится 30 ноября на страницах в социальных сетях проекта и на его сайте.