Власти Марий Эл заявили, что смертность от алкоголя в регионе снижается

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Смертность от случайного отравления алкоголем в Марий Эл в последние годы снижается, в том числе благодаря крупным проверкам торговых организаций, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении общественных связей и информации главы республики.

Ранее сообщалось, что по данным Росстата за январь-август 2017 года, самая высокая смертность от случайных отравлений алкоголем — в Кировской области (16,7 случая на 100 тысяч человек), Ярославской области (16,3) и Марий Эл (16,2).

"В структуре смертности от внешних причин смертность от случайного отравления алкоголем в республике Марий Эл, по данным территориального органа госстатистики (Маристата), в последние годы снижается. В 2014 году умерли 228 человек (показатель 33,1 на 100 тысяч населения), в 2015 году — 177 человек (показатель – 25,7 на 100 тысяч), в 2016 году — 146 человек (показатель – 21,3 на 100 тысяч). За восемь месяцев 2017 года умерли 74 человека (показатель 10,8 на 100 тысяч населения)", — говорится в сообщении.

Управление отмечает, что для снижения смертности от случайного отравления алкоголем в регионе "организованы внеплановые проверки соблюдения действующего законодательства юрлицами и индивидуальными предпринимателями, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли, занятых реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции".

"Самыми масштабными явились проверки в отношении субъектов торговли, где реализуется спиртосодержащая продукция, которая используется некоторой частью населения в качестве замены крепкого алкоголя (настойки, тоники, лосьоны). Обследованы 1522 объекта, возбуждены 68 дел об административном правонарушении, сняты с реализации (наложен арест) 84 партии продукции объемом 1012,8 литра… Масштабные проверки привели к тому, что фактов реализации запрещенной спиртосодержащей жидкости на потребительском рынке республики не установлено", — уточняется в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в сравнении со среднемноголетним уровнем количество отравлений в республике в январе-сентябре 2017 года уменьшилось на 39,1%, количество отравлений со смертельным исходом – на 39,2%. Кроме того, Йошкар-Олинский городской суд удовлетворил исковое заявление управления Роспотребнадзора о признании запрещенной информации о дистанционной продаже алкогольной продукции в интернете.

Управление общественных связей также сообщает, что "случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией в январе-августе 2017 года, связанных с некачественным алкоголем промышленного производства, в республике не зарегистрировано".