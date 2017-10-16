Минтранс может разрешить бесплатно провозить детское автокресло в самолете

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Общественный совет при Минтрансе РФ рекомендовал министерству включить в перечень вещей, бесплатно провозимых в салоне самолета, автолюльку для младенцев, следует из опубликованного на сайте Минтранса протокола заседания общественного совета.

"Рекомендовать Минтрансу России рассмотреть возможность включения автолюльки для провоза младенца в список вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади", — говорится в сообщении.

Согласно нормам, разработанным Минтрансом, минимальный вес ручной клади установлен не менее 5 килограммов на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить личные вещи, включая дамские сумки, телефон, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, а также букет цветов и товары, приобретенные в магазинах duty free.

Сверх нормы пассажир может также провезти в ручной клади рюкзак, вес и габариты которого устанавливаются правилами перевозчика. Кроме того, сверх нормы можно провозить детское питание, лекарственные препараты, костыли, трости, ходунки, складную кресло-коляску.