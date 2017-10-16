На Кубани планируют создать центр военно-патриотической подготовки

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Центр военно-патриотической подготовки планируется создать на Кубани, где молодые люди со всего региона смогут пройти курсы по различным направлениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Это будет многопрофильный центр, где молодежь со всего региона сможет получать навыки для прохождения службы в вооруженных силах. И в целом на его базе мы создадим условия для того, чтобы молодые люди проходили курсы физической подготовки по различным направлениям", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Колмаков подчеркнул, что реализация проекта возможна при активном содействии администрации края.
"Со своей стороны мы проработаем и предложим достойную модель центра, где будут учтены, в том числе, пожелания молодежи. Нам важно понять, какие направления будут им особенно интересны", – отметил председатель ДОСААФ.