Голодец рассказала о баллах ЕГЭ абитуриентов, поступивших в 2017 году

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В 150 вузах РФ половина принятых абитуриентов поступила с высокими баллами, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной качеству приема в 2017 году.

Вице-премьер отметила, что 2017 год показал на целый ряд позитивных изменений. Рейтинг проводится по 400 вузам из 820 вузов в стране. По ее словам, в текущем году насчитывается 4,4 миллиона студентов, из которых 920 тысяч поступили на первый курс и в магистратуру.

"В этом году число вузов, которые зачислили на первый курс на бюджетные места больше половины абитуриентов-отличников с баллами ЕГЭ выше 70, у нас достигло 151, 16 вузов пополнили эту категорию", — сказала Голодец.

Она также отметила, что выделяются вузы, которые стабильно показывают очень высокий балл для поступления. Кроме традиционных Московского и Санкт-Петербургского государственного университетов, это Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН, МГИМО, Московский физико-технический институт, Высшая школы экономики, ИТМО в Санкт-Петербурге, Государственный институт русского языка имени Пушкина в Москве, МИФИ.

"Несколько вузов, к сожалению, сдали свои позиции… больше всего нас огорчил Омский медицинский институт, а также еще несколько вузов, по которым министерство образования будет проводить детальный анализ, что произошло в этих вузах и почему качество приема в этих вузах упало", — добавила вице-премьер.