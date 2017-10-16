Кабардино-Балкария дополнительно получит почти 50 миллионов рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Правительство России направило 49,4 миллиона рублей Кабардино-Балкарии для ликвидации последствий сильного ливня с крупным градом, произошедших на территории республики с 26 мая по 8 июля 2016 года, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, 20,2 миллиона рублей выделят на оказание гражданам единовременной матпомощи, 28,8 миллиона — на оказание финансовой помощи гражданам в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 400 тысяч — на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
Непогода обрушилась на Кабардино-Балкарию в мае этого года. Сильные дожди с градом повредили кровли домов и школ, произошли обрывы линий электропередачи, несколько населенных пунктов республики остались без водоснабжения. Также были повреждены сельскохозяйственные угодья и размыто несколько дорог.