Кабардино-Балкария дополнительно получит почти 50 миллионов рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Правительство России направило 49,4 миллиона рублей Кабардино-Балкарии для ликвидации последствий сильного ливня с крупным градом, произошедших на территории республики с 26 мая по 8 июля 2016 года, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Выделить Правительству Кабардино-Балкарской Республики из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сильного ливня с крупным градом и сильного шквалистого ветра, произошедших на территории Кабардино-Балкарской Республики в период с 26 мая по 8 июля 2016 г., бюджетные ассигнования в размере 49450 тысяч рублей", — говорится в документе.

Согласно документу, 20,2 миллиона рублей выделят на оказание гражданам единовременной матпомощи, 28,8 миллиона — на оказание финансовой помощи гражданам в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, 400 тысяч — на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Непогода обрушилась на Кабардино-Балкарию в мае этого года. Сильные дожди с градом повредили кровли домов и школ, произошли обрывы линий электропередачи, несколько населенных пунктов республики остались без водоснабжения. Также были повреждены сельскохозяйственные угодья и размыто несколько дорог.

О крупных ЧП с селевыми потоками в России в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости>>