В СПЧ рассказали о масштабах новой уголовной амнистии

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Под уголовную амнистию, которую предлагает провести Президентский совет по правам человека (СПЧ), могли бы попасть тысячи граждан, но она будет менее масштабная, чем предыдущая, сказал журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы предлагаем уголовную амнистию провести в традиционном виде… Это могут быть тысячи человек, не единицы и не сотни, это тысячи", — сказал он.

При этом, сказал Федотов, общее число людей, которые могли бы попасть под амнистию, "будет зависеть от того, какие будут приняты решения" (по амнистии — ред.). Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли эта амнистия больше или меньше предыдущей, которую приняла Госдума по инициативе СПЧ, Федотов ответил, что она будет меньше.

Предложение по амнистии СПЧ передал в администрацию президента РФ, судьба этого предложения еще не известна, добавил глава совета.

Федотов уточнил, что речь идет не только об Октябрьской революции, но и о Февральской революции. "Мы предлагаем сделать ее не только уголовной, как обычно — у нас уголовная амнистия объявляется примерно один раз в два-три года, но и административной, как это бывало в России и в 19 веке, и в советское время", — отметил глава СПЧ.

При этом он добавил, что "судьба этого нашего предложения нам пока не известна".