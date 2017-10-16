Российские подростки стали втрое меньше курить

СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Подростки в России стали курить в три раза меньше, согласно данным за последние 6 лет, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Курение в нашей стране у подростков снизилось почти в три раза с 2009 года", — сказала Скворцова.

При этом взрослые, по ее словам, также стали курить меньше – на треть. Министр отметила, что именно с курением связано 20% всех смертей.

Скворцова также отметила, что в результате реализации программы Минздрава по популяризации здорового питания, россияне стали включать в свой рацион больше фруктов и овощей. За последние 10 лет, по ее словам, их потребление увеличилось более чем вдвое.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: для участия в самом крупном молодежном событии в Сочи приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. Начавшийся в воскресенье фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

МИА является партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.