Фестиваль молодежи в Сочи: участники показали, как сделать мир лучше

Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Сочи в воскресенье стал молодежной столицей: торжественная церемонию открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" организаторы посвятили острым проблемам современности, раскрывая тематику примерами людей, которые делом ответили на вопрос, как сделать мир лучше.

В беседе с корреспондентом РИА Новости иностранные гости рассказали, что их впечатлило декоративное и музыкальное сопровождение шоу, а также выступление группы One Republic и президента России Владимира Путина.

Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.

Всемирный фестиваль



В воскресенье главный зал ледового дворца "Большой" был переполнен: более 10 тысяч участников церемонии открытия начали прибывать за несколько часов. На улице их было легко отличить — они шли в ярко-желтых с зеленой полоской жилетках, дизайн которых разрабатывал известный российский дизайнер Александр Терехов.

В холе был тоже ажиотаж: участники выстроились в очереди в зал или за кофе и выпечкой. Тем временем ведущие на сцене принялись разогревать молодежь — предлагали сделать коллективное селфи, учили пользоваться специальным интерактивным браслетом, которые позднее, уже во время шоу, начинали светиться и обеспечивали световое сопровождение действа.

На каждом сиденье стадиона участника ждал бумажный пакет – как раз с браслетом, инструкцией к нему, маской для селфи и схемой для бумажного самолетика. Он, как и браслет, был частью шоу – ближе к концу представления в центр зала, где располагалась сцена, полетели тысячи воздушных корабликов.

Как и анонсировали организаторы, главная сцена церемонии открытия, на которую съехались участники почти всех стран мира, символизировала нашу планету. Заявленные шесть тем – экология, образование, энергия, бедность, информатика и наука – раскрывались на сцене постепенно.

Сначала аудиторию разогревали мотивировочные ролики – реальные истории людей, которым удается делать мир лучше. Затем герои появлялись на сцене и продолжали свой рассказ, все это сопровождалось выступлением известных исполнителей – Полины Гагариной, Димы Билана, Теоны Дольниковой, Тины Кузнецовой, Нюши, Александра Панайтова, Олега Кондракова и Юлии Паршута, Марии и Анастасии Толмачевых, а также Сергея Лазарева. Смысл каждой музыкальной композиции был тесно связан с поднимаемой проблемой.

6 тем, 6 проблем, 6 вдохновляющих историй



Церемония началась с эпизода Russiagram, созвучного с сетью Instagram. Эпизод был посвящен современной России. Смысл действа, которое дополняли и украшали высокотехнологичные декорации, был в том, чтобы представить Россию – хозяйку фестиваля – как страну, которой чужды стереотипы.

Затем последовали основные темы. Одну из наиболее впечатляющих историй рассказал Афроз Шах, представляющий Индию — страну, которая давно борется с мусором. Ему удалось скоординировать людей и за 86 недель очистить пляж в Мумбаи от почти 5,5 тысяч тонн мусора. Но начинал он это большое дело в очень узкой кампании, но позднее к ним присоединились и другие люди. За свой поступок, а точнее достижение, Афроз получил титул "Чемпиона Земли".

Симбараше Мхуриро из Зимбабве в рамках секции "Энергия" поведал молодым участникам, как в своей стране он решает проблему нехватки, а порой и полного отсутствия электроэнергии. Чтобы школьники могли получать образование и в темное время суток, а пациенты могли беспрепятственно получать медицинскую помощь, уже много лет он успешно занимается разработкой возобновляемых источников энергии в Африке.

Не менее вдохновляющий способ решить насущную проблему – недоступность медпомощи из-за высокой стоимости и засоренность улиц и целых поселений – поведал представитель Индонезии Гамаль Альбинсаид. Врач и социальный предприниматель предложил интересный способ решить обе проблемы сразу. В 24 года он создал проект с эксцентричным названием "Мусорное медицинское страхование", которое выдавало жителям купон, дающий право на бесплатный визит к врачу в обмен на сданный мусор.

Всего таких историй было шесть. О своих проектах поведали русский ученый Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с одной из самых страшных болезней современности – раком, а также Артем Оганов, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений, что позволяет создавать новые материалы с помощью компьютера и не тратить десятилетия на исследования.

Мы вместе



Теме понимания и принятия людей такими, какие они есть, был посвящен эпизод "Душа". Российские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова создали в 2012 году благотворительный фонд "Я есть". Задачу, которой занимается организация, актеры представили как одну из основополагающих для обеспечения благополучия людей и позитивного движения вперед.

Фонд стремится делать так, чтобы особенные дети чувствовали себя своими в любом обществе. В детском возрасте, рассказывали они, таким людям помогают, но по достижению 18-летнего возраста общество их теряет, и, не стремясь понять и помочь, зачастую просто изолирует. Все люди разные, говорили актеры, и крайне важно понять, что осознание и принятие этих отличий позволяет людям быть вместе.

Как и положено молодежному фестивалю, церемония открытия прошла под знаком любви. Прямо во время церемонии один из участников шоу — Гоша из Владикавказа, так он представился, попросил позволить ему небольшое отступление и прямо на сцене сделал предложение своей девушке Кристине. Экраны сразу же выдали картинку "Да?".

Девушку, сидящую в зале, попросили подняться на сцену и дать ответ на короткий, но важный вопрос. Спустя некоторое время зал облегченно вздохнул – в ближайшее время в России одной семьей станет больше.

Впечатления участников



Ажиотаж вокруг открытия понятен – помимо того, что церемония столь крупного события интересна сама по себе, интригу добавили организаторы, не раскрывавшие до конца всех секретов. Кроме того было анонсировано выступление известной во всем мире группы One Republic и президента России Владимира Путина.

Президента участники встретили аплодисментами и овациями. Позднее в беседе с корреспондентом РИА Новости участники отметили выступление российского лидера как одну из наиболее запомнившейся части церемонии.

"Церемония была действительно потрясающей, и надолго запомнится участникам. Она была очень милой и интересной. Были затронуты различные аспекты, и особенно меня впечатлила, конечно, речь президента России Владимира Путина. Его выступление было очень конкретным и интересным для всех участников", — поделился своими впечатлениями Камаль Николсон из Антигуа и Барбуды.

"Мне очень понравилась эта церемония. В целом, конечно, выступление группы One Republic, а также то, что во время церемонии были спортсмены, которые выполняли всевозможные трюки, в том числе на велосипеде, канатоходцы. Это было действительно потрясающее", — сказал РИА Новости Аджин Каманджа из Индии.

Всемирно известную группу пришлось подождать – музыканты не сразу вышли к молодежи. В ожидании ребята целыми рядами ритмично вставали со своих мест, тем самым казалось, что трибуны превратились в живую волну.

Разумеется, хедлайнер фестиваля – статус, который группа получила в результате открытого голосования задолго до начала фестиваля – сорвала овации. Музыканты исполнили несколько своих хитов, в том числе Apologize.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве, прошедший в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>