Фестиваль молодежи в Сочи: участники показали, как сделать мир лучше

СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Сочи в воскресенье стал молодежной столицей: торжественная церемонию открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" организаторы посвятили острым проблемам современности, раскрывая тематику примерами людей, которые делом ответили на вопрос, как сделать мир лучше.
Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.
Всемирный фестиваль
В холе был тоже ажиотаж: участники выстроились в очереди в зал или за кофе и выпечкой. Тем временем ведущие на сцене принялись разогревать молодежь — предлагали сделать коллективное селфи, учили пользоваться специальным интерактивным браслетом, которые позднее, уже во время шоу, начинали светиться и обеспечивали световое сопровождение действа.
На каждом сиденье стадиона участника ждал бумажный пакет – как раз с браслетом, инструкцией к нему, маской для селфи и схемой для бумажного самолетика. Он, как и браслет, был частью шоу – ближе к концу представления в центр зала, где располагалась сцена, полетели тысячи воздушных корабликов.
Сначала аудиторию разогревали мотивировочные ролики – реальные истории людей, которым удается делать мир лучше. Затем герои появлялись на сцене и продолжали свой рассказ, все это сопровождалось выступлением известных исполнителей – Полины Гагариной, Димы Билана, Теоны Дольниковой, Тины Кузнецовой, Нюши, Александра Панайтова, Олега Кондракова и Юлии Паршута, Марии и Анастасии Толмачевых, а также Сергея Лазарева. Смысл каждой музыкальной композиции был тесно связан с поднимаемой проблемой.
6 тем, 6 проблем, 6 вдохновляющих историй
Затем последовали основные темы. Одну из наиболее впечатляющих историй рассказал Афроз Шах, представляющий Индию — страну, которая давно борется с мусором. Ему удалось скоординировать людей и за 86 недель очистить пляж в Мумбаи от почти 5,5 тысяч тонн мусора. Но начинал он это большое дело в очень узкой кампании, но позднее к ним присоединились и другие люди. За свой поступок, а точнее достижение, Афроз получил титул "Чемпиона Земли".
Симбараше Мхуриро из Зимбабве в рамках секции "Энергия" поведал молодым участникам, как в своей стране он решает проблему нехватки, а порой и полного отсутствия электроэнергии. Чтобы школьники могли получать образование и в темное время суток, а пациенты могли беспрепятственно получать медицинскую помощь, уже много лет он успешно занимается разработкой возобновляемых источников энергии в Африке.
Всего таких историй было шесть. О своих проектах поведали русский ученый Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с одной из самых страшных болезней современности – раком, а также Артем Оганов, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений, что позволяет создавать новые материалы с помощью компьютера и не тратить десятилетия на исследования.
Мы вместе
Фонд стремится делать так, чтобы особенные дети чувствовали себя своими в любом обществе. В детском возрасте, рассказывали они, таким людям помогают, но по достижению 18-летнего возраста общество их теряет, и, не стремясь понять и помочь, зачастую просто изолирует. Все люди разные, говорили актеры, и крайне важно понять, что осознание и принятие этих отличий позволяет людям быть вместе.
Девушку, сидящую в зале, попросили подняться на сцену и дать ответ на короткий, но важный вопрос. Спустя некоторое время зал облегченно вздохнул – в ближайшее время в России одной семьей станет больше.
Впечатления участников
Президента участники встретили аплодисментами и овациями. Позднее в беседе с корреспондентом РИА Новости участники отметили выступление российского лидера как одну из наиболее запомнившейся части церемонии.
"Церемония была действительно потрясающей, и надолго запомнится участникам. Она была очень милой и интересной. Были затронуты различные аспекты, и особенно меня впечатлила, конечно, речь президента России Владимира Путина. Его выступление было очень конкретным и интересным для всех участников", — поделился своими впечатлениями Камаль Николсон из Антигуа и Барбуды.
"Мне очень понравилась эта церемония. В целом, конечно, выступление группы One Republic, а также то, что во время церемонии были спортсмены, которые выполняли всевозможные трюки, в том числе на велосипеде, канатоходцы. Это было действительно потрясающее", — сказал РИА Новости Аджин Каманджа из Индии.
Разумеется, хедлайнер фестиваля – статус, который группа получила в результате открытого голосования задолго до начала фестиваля – сорвала овации. Музыканты исполнили несколько своих хитов, в том числе Apologize.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве, прошедший в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны.