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Общество

Фестиваль молодежи в Сочи: участники показали, как сделать мир лучше

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (52)
01:5016.10.2017
(обновлено: 01:52 16.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 16 окт – РИА Новости. Сочи в воскресенье стал молодежной столицей: торжественная церемонию открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в ледовом дворце "Большой" организаторы посвятили острым проблемам современности, раскрывая тематику примерами людей, которые делом ответили на вопрос, как сделать мир лучше.

На Фестивале молодежи волонтеры показали, как надувать аэродиван
На Фестивале молодежи волонтеры показали, как надувать аэродиван
В беседе с корреспондентом РИА Новости иностранные гости рассказали, что их впечатлило декоративное и музыкальное сопровождение шоу, а также выступление группы One Republic и президента России Владимира Путина.

Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: в город съехались 20 тысяч человек из 180 стран.

Всемирный фестиваль

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гостям фестиваля молодежи показали станцию зарядки гаджетов в виде мяча
В воскресенье главный зал ледового дворца "Большой" был переполнен: более 10 тысяч участников церемонии открытия начали прибывать за несколько часов. На улице их было легко отличить — они шли в ярко-желтых с зеленой полоской жилетках, дизайн которых разрабатывал известный российский дизайнер Александр Терехов.

В холе был тоже ажиотаж: участники выстроились в очереди в зал или за кофе и выпечкой. Тем временем ведущие на сцене принялись разогревать молодежь — предлагали сделать коллективное селфи, учили пользоваться специальным интерактивным браслетом, которые позднее, уже во время шоу, начинали светиться и обеспечивали световое сопровождение действа.

На каждом сиденье стадиона участника ждал бумажный пакет – как раз с браслетом, инструкцией к нему, маской для селфи и схемой для бумажного самолетика. Он, как и браслет, был частью шоу – ближе к концу представления в центр зала, где располагалась сцена, полетели тысячи воздушных корабликов.

Гоша из Владикавказа делает девушке предложение на открытии Всемирного фестиваля молодежи
Церемонию открытия Фестиваля молодежи прервало предложение руки и сердца
Как и анонсировали организаторы, главная сцена церемонии открытия, на которую съехались участники почти всех стран мира, символизировала нашу планету. Заявленные шесть тем – экология, образование, энергия, бедность, информатика и наука – раскрывались на сцене постепенно.

Сначала аудиторию разогревали мотивировочные ролики – реальные истории людей, которым удается делать мир лучше. Затем герои появлялись на сцене и продолжали свой рассказ, все это сопровождалось выступлением известных исполнителей – Полины Гагариной, Димы Билана, Теоны Дольниковой, Тины Кузнецовой, Нюши, Александра Панайтова, Олега Кондракова и Юлии Паршута, Марии и Анастасии Толмачевых, а также Сергея Лазарева. Смысл каждой музыкальной композиции был тесно связан с поднимаемой проблемой.

6 тем, 6 проблем, 6 вдохновляющих историй

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю
Церемония началась с эпизода Russiagram, созвучного с сетью Instagram. Эпизод был посвящен современной России. Смысл действа, которое дополняли и украшали высокотехнологичные декорации, был в том, чтобы представить Россию – хозяйку фестиваля – как страну, которой чужды стереотипы.

Затем последовали основные темы. Одну из наиболее впечатляющих историй рассказал Афроз Шах, представляющий Индию — страну, которая давно борется с мусором. Ему удалось скоординировать людей и за 86 недель очистить пляж в Мумбаи от почти 5,5 тысяч тонн мусора. Но начинал он это большое дело в очень узкой кампании, но позднее к ним присоединились и другие люди. За свой поступок, а точнее достижение, Афроз получил титул "Чемпиона Земли".

Симбараше Мхуриро из Зимбабве в рамках секции "Энергия" поведал молодым участникам, как в своей стране он решает проблему нехватки, а порой и полного отсутствия электроэнергии. Чтобы школьники могли получать образование и в темное время суток, а пациенты могли беспрепятственно получать медицинскую помощь, уже много лет он успешно занимается разработкой возобновляемых источников энергии в Африке.

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Не менее вдохновляющий способ решить насущную проблему – недоступность медпомощи из-за высокой стоимости и засоренность улиц и целых поселений – поведал представитель Индонезии Гамаль Альбинсаид. Врач и социальный предприниматель предложил интересный способ решить обе проблемы сразу. В 24 года он создал проект с эксцентричным названием "Мусорное медицинское страхование", которое выдавало жителям купон, дающий право на бесплатный визит к врачу в обмен на сданный мусор.

Всего таких историй было шесть. О своих проектах поведали русский ученый Анна Кудрявцева, вступившая в борьбу с одной из самых страшных болезней современности – раком, а также Артем Оганов, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений, что позволяет создавать новые материалы с помощью компьютера и не тратить десятилетия на исследования.

Мы вместе

Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участникам Всемирного фестиваля молодежи устроят турнир по поиску янтаря
Теме понимания и принятия людей такими, какие они есть, был посвящен эпизод "Душа". Российские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова создали в 2012 году благотворительный фонд "Я есть". Задачу, которой занимается организация, актеры представили как одну из основополагающих для обеспечения благополучия людей и позитивного движения вперед.

Фонд стремится делать так, чтобы особенные дети чувствовали себя своими в любом обществе. В детском возрасте, рассказывали они, таким людям помогают, но по достижению 18-летнего возраста общество их теряет, и, не стремясь понять и помочь, зачастую просто изолирует. Все люди разные, говорили актеры, и крайне важно понять, что осознание и принятие этих отличий позволяет людям быть вместе.

Флаги XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 12 октября 2017
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Сочи открыли Всемирный фестиваль молодежи концертом под дождем
Как и положено молодежному фестивалю, церемония открытия прошла под знаком любви. Прямо во время церемонии один из участников шоу — Гоша из Владикавказа, так он представился, попросил позволить ему небольшое отступление и прямо на сцене сделал предложение своей девушке Кристине. Экраны сразу же выдали картинку "Да?".

Девушку, сидящую в зале, попросили подняться на сцену и дать ответ на короткий, но важный вопрос. Спустя некоторое время зал облегченно вздохнул – в ближайшее время в России одной семьей станет больше.

Впечатления участников

Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Россию с любовью: Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Ажиотаж вокруг открытия понятен – помимо того, что церемония столь крупного события интересна сама по себе, интригу добавили организаторы, не раскрывавшие до конца всех секретов. Кроме того было анонсировано выступление известной во всем мире группы One Republic и президента России Владимира Путина.

Президента участники встретили аплодисментами и овациями. Позднее в беседе с корреспондентом РИА Новости участники отметили выступление российского лидера как одну из наиболее запомнившейся части церемонии.

"Церемония была действительно потрясающей, и надолго запомнится участникам. Она была очень милой и интересной. Были затронуты различные аспекты, и особенно меня впечатлила, конечно, речь президента России Владимира Путина. Его выступление было очень конкретным и интересным для всех участников", — поделился своими впечатлениями Камаль Николсон из Антигуа и Барбуды.

"Мне очень понравилась эта церемония. В целом, конечно, выступление группы One Republic, а также то, что во время церемонии были спортсмены, которые выполняли всевозможные трюки, в том числе на велосипеде, канатоходцы. Это было действительно потрясающее", — сказал РИА Новости Аджин Каманджа из Индии.

Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жириновский предложил проводить Всемирный фестиваль молодежи летом
Всемирно известную группу пришлось подождать – музыканты не сразу вышли к молодежи. В ожидании ребята целыми рядами ритмично вставали со своих мест, тем самым казалось, что трибуны превратились в живую волну.

Разумеется, хедлайнер фестиваля – статус, который группа получила в результате открытого голосования задолго до начала фестиваля – сорвала овации. Музыканты исполнили несколько своих хитов, в том числе Apologize.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве, прошедший в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>
Торжество юности: в Сочи открылся XIX Фестиваль молодежи и студентов
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.Зрители на театральном представлении во время церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНе только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Певица Тина Кузнецова выступает на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкК проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВпервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВолонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Волонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОсновные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.Зрители на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
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