На Фестивале молодежи волонтеры показали, как надувать аэродиван

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетителям подарили аэродиваны. Процесс "надувания" этого устройства заснял на видео корреспондент РИА Новости.

Непривычное устройство удалось "укротить" далеко не сразу. "Потребовался консилиум из пятерых мужчин и 15 минут динамичной "капоэйры" в исполнении волонтера Вовы", — говорится в подписи к видео, выложенному в Facebook.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи в воскресенье, его мероприятия завершатся 22 октября.