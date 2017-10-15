Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фестиваля.

"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На форуме юности планеты — самом представительном за всю его историю — здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты", — сказал Путин.

Президент напомнил, что 70 лет назад состоялся первый фестиваль молодежи. "Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", — обратился Путин к присутствующим в зале.

"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", — добавил глава государства.

По его словам, "наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи". "Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи, города олимпийского братства и надежды", — подытожил президент.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве в 1957 году был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны. Также фестиваль прошел в Москве в 1985 году.

Фестиваль начался в воскресенье и продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>