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Общество

Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (39)
19:2315.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фестиваля.

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На форуме юности планеты — самом представительном за всю его историю — здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты", — сказал Путин.

Президент напомнил, что 70 лет назад состоялся первый фестиваль молодежи. "Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", — обратился Путин к присутствующим в зале.

"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", — добавил глава государства.

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи
По его словам, "наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи". "Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи, города олимпийского братства и надежды", — подытожил президент.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве в 1957 году был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны. Также фестиваль прошел в Москве в 1985 году.

Фестиваль начался в воскресенье и продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>

Карнавал по-московски. В столице открылся Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.Участник карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
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© РИА Новости / Илья Питалев
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По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, участник и автор знаменитого репортажа ВФМС 1957 года, на шествии ВФМС в Лужниках. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
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В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРоссия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМеждународный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.
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