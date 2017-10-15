Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фестиваля.
"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На форуме юности планеты — самом представительном за всю его историю — здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты", — сказал Путин.
Президент напомнил, что 70 лет назад состоялся первый фестиваль молодежи. "Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", — обратился Путин к присутствующим в зале.
"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", — добавил глава государства.
По его словам, "наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи". "Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи, города олимпийского братства и надежды", — подытожил президент.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве в 1957 году был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны. Также фестиваль прошел в Москве в 1985 году.
Фестиваль начался в воскресенье и продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".
Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>
Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.