Детский омбудсмен и глава Росмолодежи договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве, оно предусматривает взаимодействие в сфере государственной молодёжной политики и реализацию совместных проектов, сообщил аппарат детского омбудсмена в воскресенье.

Подписание соглашения состоялось в воскресенье на площадке Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

"Стороны договорились о содействии социальному, культурному, нравственному и физическому развитию молодежи, о планировании и координации совместных действий, направленных на создание условий для формирования гармоничной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям личности", — говорится в сообщении.

В 2017 году Кузнецова приняла участие в двух масштабных проектах Росмолодежи: Форуме молодых семей в Костромской области и Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Государственная политика в сфере детства и молодёжи должна быть последовательной. Потому что сегодняшние дети – это и есть завтрашняя молодёжь. Это будущие родители, и именно сегодня они воспринимают те ценности, которые впоследствии будут передавать своим детям", — заявила Кузнецова по итогам подписания соглашения, ее слова приводит ее пресс-служба.