Кузнецова предложит улучшить качество жизни детей, проходящих лечение

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова направит итоговый вариант "дорожной карты" развития паллиативной помощи детям в РФ в Миндрав и Минтруд, сообщается на сайте омбудсмена.

"Скорректированный и дополненный план будет направлен в министерство здравоохранения России и в министерство труда и социальной защиты, которое отвечает за формирование программы Десятилетия детства", — говорится в сообщении.

Кузнецова в субботу, во Всемирный день хосписной и паллиативной помощи, презентовала "дорожную карту" по развитию паллиативной помощи детям в России.

Создание "дорожной карты" было инициировано Кузнецовой при участии Общественного совета детского омбудсмена. Проект "дорожной карты", содержащий план мероприятий по развитию паллиативной помощи в России, будет представлен экспертному сообществу и доработан с учетом опыта государственных учреждений и профильных некоммерческих организаций.