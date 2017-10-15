Волонтеры-медики могут получить преимущества при поступлении в ординатуру

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Выпускники медицинских вузов, работающие волонтерами-медиками, будут иметь преимущества при поступлении в ординатуру и аспирантуру, заявила в воскресенье глава Минздрава Вероника Скворцова на площадке 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В воскресенье глава Минздрава осмотрела медпункты 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи и встретилась с волонтерами-медиками.

"Я вас от всей души приветствую и хочу сказать, что мы считаем, что такие как вы, прежде всего, достойны учиться в медицинских образовательных учреждениях, а среди тех, кто заканчивает медицинские образовательные учреждения, такие как вы, должны иметь преимущества при осуществлении дальнейшей подготовки узких специалистов в ординатуре, аспирантуре", — сказала Скворцова.

По ее словам, Минздрав продумал систему, при которой государство вознаграждает таким образом волонтеров за их работу. "Чтобы ваш пример показывал всем, что государство реально гордиться вами", — добавил министр.