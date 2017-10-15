Вирусологи прокомментировали предупреждение о вспышке гепатита А в Европе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врач-инфекционисты в интервью RT прокомментировали предупреждение Роспотребнадзора о вспышке гепатита А в Европе, рассказав, как можно защититься от заболевания.

Так, врач высшей категории София Русанова отметила необходимость внимательного отношения к личной гигиене и обработке продуктов питания. Также специалисты рекомендуют не есть в заведениях общепита, расположенных на улице, и стараться посещать только проверенные места.

"Следующий момент — это вакцинация. Следует делать прививки от гепатита А заранее, а не когда уже был контакт с больным", — подчеркнула Русанова.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что заражение гепатитом А происходит оральным и контактным путем, а инкубационный период заболевания составляет порядка двух недель.

По его словам, в 95 процентах случаев заболевание проявля6ется в безжелтушных формах, похожих на обычное расстройство кишечника или простуду. При этом многие игнорируют симптомы и продолжают посещать общественные места, заражая других, заключил Жемчугов.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе. По имеющимся данным, двадцать стран региона сообщили о многочисленных подтвержденных случаях заболевания за последние 16 месяцев.