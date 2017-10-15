Вуйчич рассказал, что необходимо россиянам для счастья

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Писатель и меценат Ник Вуйчич в интервью RT рассказал, что, по его мнению, необходимо россиянам для счастья.

Он отметил, что граждане России, как и жители любой другой страны, нуждаются в правде.

"Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это дает силу преодолевать невзгоды", — сказал Вуйчич.

Он также подчеркнул, что людям не стоит испытывать негативные эмоции из-за того, что общество развивается медленнее, чем хотелось бы, в частности, относительно проблем интеграции людей с особыми нуждами.

"Нам нужно работать вместе и двигаться шаг за шагом (к цели — прим.)", — заключил писатель.

Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, при котором отсутствуют все четыре конечности. Тем не менее, это не помешало ему научиться ходить, заниматься спортом, работать на компьютере, стать знаменитым мотивационным спикером, писателем и меценатом.