Медведев призвал уделить особое внимание безопасности на дорогах

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны и призвал уделить особое внимание безопасности на дорогах, текст поздравления опубликован на сайте кабинета министров.
Медведев выразил уверенность, что опыт, профессионализм и целеустремленность работников отрасли помогут решить эти важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед дорожным хозяйством страны. Премьер-министр пожелал им успехов, а ветеранам — крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.