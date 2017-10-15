Медведев призвал уделить особое внимание безопасности на дорогах

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства страны и призвал уделить особое внимание безопасности на дорогах, текст поздравления опубликован на сайте кабинета министров.

"Нужно совершенствовать транспортную инфраструктуру, внедрять современные технологии, активнее применять инновационные материалы, новую дорожную технику. Особое внимание необходимо уделять повышению безопасности на дорогах. И конечно, привлекать в отрасль молодых специалистов, которые продолжат лучшие традиции российских дорожников", — говорится в поздравлении.

Медведев выразил уверенность, что опыт, профессионализм и целеустремленность работников отрасли помогут решить эти важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед дорожным хозяйством страны. Премьер-министр пожелал им успехов, а ветеранам — крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.