МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совершенствование и модернизация дорожной сети являются одним из стратегических приоритетов, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства России, опубликованном на сайте Кремля.

"Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс", — говорится в поздравлении.

По словам Путина, дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективности работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики.

Президент сообщил, что ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. "Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров", — добавил он.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам российского дорожного хозяйства успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.