МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Совершенствование и модернизация дорожной сети являются одним из стратегических приоритетов, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства России, опубликованном на сайте Кремля.
По словам Путина, дорожное хозяйство — важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективности работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики.
Президент сообщил, что ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. "Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров", — добавил он.
Глава государства пожелал работникам и ветеранам российского дорожного хозяйства успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.