Глава Рособрнадзора занял третье место на турнире по бадминтону

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов занял третье место на международных любительских соревнованиях по бадминтону FBBC Minsk International, состоявшихся в Белоруссии, сообщила пресс-служба ведомства.

Соревнования проходили в четырех категориях: профессиональные спортсмены, сильные любители, любители и новички. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов с напарником по команде — своим тренером Иваном Кузнецовым — играли в разряде "сильные любители".

"Команда главы Рособрнадзора заняла третье место на любительских соревнованиях по бадминтону", — сообщили в ведомстве.

Команда главы Рособрнадзора во время турнира играла с парами из Китая, Белоруссии и России.

FBBC Minsk International — крупнейший международный любительский турнир по бадминтону, который проводится в Белоруссии семь лет подряд. Всего в 2017 году в нем приняли участие порядка 100 спортсменов из России, Украины, Казахстана, Ирана и Китая.