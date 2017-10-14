Новый поезд "Москва" застрял в тоннеле столичного метро

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Остановка поезда "Москва" в тоннеле столичного метро, которая произошла утром в субботу, была связана с кратковременным сбоем пульта машиниста, сообщили в "Метровагонмаше".

"Остановка поезда "Москва", которая вызвала незначительные изменения в графике движения поездов утром 14 октября на Таганско-Краснопресненской линии, была связана с произошедшим кратковременным сбоем пульта машиниста", — говорится в сообщении.

Для устранения сбоя машинист перезагрузил главный компьютер управления поездом, и состав продолжил движение, пояснили в "Метровагонмаше".

Как добавляется в сообщении, на безопасность пассажиров перезагрузка системы не повлияла.

Поезд нового поколения "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию столичного метро в апреле 2017 года. В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число поездов "Москва" на "фиолетовой" ветке до конца года увеличат до 33. Поезд 765-й серии "Москва" разработан совместно с ОАО "Метровагонмаш".