Кузнецова проверила строящийся в Домодедово хоспис

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вместе с представителями Министерства здравоохранения, Министерства образования, Агентства стратегических инициатив (АСИ), депутатами Государственной Думы и руководителями благотворительных фондов осмотрела строящийся в Домодедово хоспис, сообщила омбудсмен в своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

По словам Кузнецовой, в хосписе предусмотрены комнаты для совместного пребывания и все необходимые помещения для проведения процедур. Однако как отметила омбудсмен, еще предстоит провести отделку здания и установку оборудования.

"Сегодня во всемирный день паллиативной помощи совместно с представителями Министерства здравоохранения, Министерством образования, депутатами Государственной Думы, представителями АСИ, руководителями благотворительных фондов мы посмотрели строящейся хоспис", — написала Кузнецова.

Хоспис в Домодедово предположительно откроется весной 2018 года. Реконструкция здания проводится за счет благотворительных средств при поддержке руководства Московской области, городского округа Домодедово и протоиерея Александра Ткаченко.