На Кубани столкнулись три автомобиля, один человек погиб

КРАСНОДАР, 14 окт — РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Крымском районе Краснодарского края, один человек погиб, шестеро пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на 3-ем километре автодороги "Крымск – Джигинка" поступило правоохранителям в субботу в 11.40 мск.

По предварительным данным ведомства, 31-летний водитель "Лады Приора", двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с "ВАЗ-2106" под управлением 43-летнего мужчины. После этого "Лада Приора" изменила траекторию движения и в процессе заноса столкнулась с "ВАЗ-21074", за рулем которого был 30-летний водитель.

"В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель "ВАЗ-2106". Еще 6 человек, в том числе ребенок 2016 года рождения, доставлены в Крымскую ЦРБ. Автомобили получили значительные механические повреждения", — говорится в сообщении.

Как установили полицейские, все пострадавшие находились в автомобиле "Лада Приора".

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".