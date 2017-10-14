В Кремле прошла последняя в этом году церемония развода караулов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Последняя в 2017 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка завершилась на Соборной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Посмотреть последнее в этом году уникальное по красоте и технике выступление собралось много людей, даже несмотря на дождливую и по-осеннему прохладную погоду. К середине церемонии большая часть Соборной площади была заполнена туристами, которые снимали и фотографировали происходящее действо.

В программе церемонии развода в 2017 году сохранились все основные элементы, ставшие уже традиционными. В основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих и выполнение ими специальных строевых приемов с оружием.

Среди зрителей было много иностранных туристов, которые восторженно реагировали на выполняемые элементы. Самые громкие овации вызвали залпы орудий и конная часть выступления. Церемония закончилась перезвоном колоколов на колокольне Ивана Великого. Зрители провожали "кремлевцев" с Соборной площади аплодисментами и криками "браво".

В следующий раз эффектные строевые построения зрители смогут увидеть весной 2018 года.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — Верховному главнокомандующему.

Как правило, церемония включает в себя демонстрацию наиболее ярких строевых приемов почетного караула кремлевского полка с оружием и конную карусель кавалеристов. Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.

Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый "пост номер один" был восстановлен у Могилы неизвестного солдата.

Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.