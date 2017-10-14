12:5314.10.2017
(обновлено: 13:00 14.10.2017)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Последняя в 2017 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка завершилась на Соборной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Посмотреть последнее в этом году уникальное по красоте и технике выступление собралось много людей, даже несмотря на дождливую и по-осеннему прохладную погоду. К середине церемонии большая часть Соборной площади была заполнена туристами, которые снимали и фотографировали происходящее действо.
В программе церемонии развода в 2017 году сохранились все основные элементы, ставшие уже традиционными. В основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих и выполнение ими специальных строевых приемов с оружием.
Среди зрителей было много иностранных туристов, которые восторженно реагировали на выполняемые элементы. Самые громкие овации вызвали залпы орудий и конная часть выступления. Церемония закончилась перезвоном колоколов на колокольне Ивана Великого. Зрители провожали "кремлевцев" с Соборной площади аплодисментами и криками "браво".
Развод конного караула во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
В следующий раз эффектные строевые построения зрители смогут увидеть весной 2018 года.
Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — Верховному главнокомандующему.
Как правило, церемония включает в себя демонстрацию наиболее ярких строевых приемов почетного караула кремлевского полка с оружием и конную карусель кавалеристов. Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.
Развод пешего караула во время церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый "пост номер один" был восстановлен у Могилы неизвестного солдата.
Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка прошла в четверг, 10 августа на Соборной площади Московского Кремля.
В церемонии приняла участие рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.
Военнослужащие роты специального караула продемонстрировали элементы строевой подготовки и приемы с оружием.
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечил Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.
Кроме того, в церемонии принял участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, военнослужащие которого виртуозно выполняли сложнейшие виды конных построений.
Дирижер Президентского оркестра — заслуженный артист России подполковник Евгений Никитин, который вот уже 19 лет возглавляет этот оркестр.
Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III. По времени начало их проведения совпало с возведением нового краснокирпичного Кремля.
В самом первом конституционном акте России 1649 года — Соборном уложении царя Алексея Михайловича — были сформулированы нормы русского дворцового церемониала, предусматривавшего развод караулов дворцовых стрельцов.
В первой половине XVIII века был сформирован первый временный конный императорский эскорт (Кавалергардский эскадрон), который составлял наиболее зрелищную часть церемонии развода караулов в особо торжественных случаях. Постоянный же конный эскорт (Собственный его Императорского величества коннвой) был сформирован при императоре Александре I.
Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года.
Новый церемониал был воссоздан с учетом воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром.
Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка во время развода конных и пеших караулов на Соборной площади Кремля.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода конных и пеших караулов в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня".
Ярким событием в жизни Президентского полка является ежегодное участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
С сентября 2009 года рота специального караула Президентского полка и Президентский оркестр открывают своим выступлением этот крупнейший в мире военно-музыкальный фестиваль.