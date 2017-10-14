10 вариантов провести выходные в Москве 14-15 октября

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Официальный портал мэра и правительства Москвы анонсировал календарь самых интересных событий этих выходных, 14-15 октября.

День Финляндии пройдет в субботу на дизайн-заводе "Флакон" (Большая Новодмитровская улица, дом 36) с 13:00 до 21:00. На фестивале в честь столетия независимости Финляндии гости семейного праздника смогут познакомиться со традициями Скандинавии.

Мастер-класс по рисованию акварелью пройдет 14 октября с 16:00 до 19:00 в парке искусств "Музеон", павильон "Школа" (улица Крымский Вал, владение 2). Овладеть основными приемами рисования акварелью можно будет бесплатно.

Мастер-класс по редактированию текстов проведут в Парке Горького (улица Крымский Вал, владение 9) с 16:00 до 18:00. Слушатели потренируются в этом мастерстве вместе с журналистом Анной Андреевой.

Кинотеатр "Факел" покажет венгерский детектив "Жертва" режиссера Дьердь Добраи в 15:00 (шоссе Энтузиастов, дом 15/16). Картина пройдет на языке оригинала.

Парк "Сокольники" проведет фестиваль сказок на Фонтанной площади (улица Сокольнический Вал, владение 1). Он будет проходит оба дня с 14:00 до 17:00. В субботу здесь пройдут мастер-классы для детей. В воскресенье можно будет посмотреть спектакли столичных театров, которые взяли за основу произведения о волшебстве.

Кинотеатр "Сатурн" (Снежная улица, дом 18) в субботу бесплатно покажет немое кино, работы классика экспрессионизма Фридриха Вильгельма Мурнау, автора "Носферату. Симфония ужаса" (1922, 16+). Начало сеанса в 18:30. Также будет представлена еще одна экранизация — "Фауст" (1926, 12+), в котором сыграл Эмиль Яннингс.

15 октября Государственный центр современного искусства (Зоологическая улица, дом 13) проведет День открытых лекций. Он состоится в рамках цикла MediArtExposè, посвященного современному состоянию медиаискусства в мире, значимым фестивалям, институциям, музеям, центрам искусств и издательским программам, формирующим международную повестку в этой сфере.

Около полусотни экспонатов представят на выставке "Людмила Гурченко. Аплодисменты" в усадьбе Влахернское-Кузьминки (улица Старые Кузьминки, дом 15, строение 2). Выставка продлится до 3 декабря. 15 октября вход свободный.

В воскресенье кинотеатр "Искра" (улица Костякова, дом 10) проведет бесплатный показ экранизации повести Александра Пушкина "Капитанская дочка" (1958) режиссера Владимира Каплуновского.

Концерт "Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз…" пройдет в воскресенье в 15:00-17:00 в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11). Лауреаты международных конкурсов исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Сергея Рахманинова. Вход свободный.