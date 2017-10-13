Правительство одобрило выделение дополнительных средств для детей-инвалидов

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило проект распоряжения, предусматривающий выделение дополнительных средств на специализированные продукты питания для детей-инвалидов и обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, говорится в перечне решений, опубликованном на сайте кабинета министров.

Отмечается, что во втором квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,8 тысячи человек и составило 3,5 миллиона. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,9 миллиона рублей (до 33,8 миллиарда рублей).

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство на заседании одобрило проект распоряжения о выделении 220 миллионов рублей 148 театрам в 73 субъектах РФ на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2017 году.