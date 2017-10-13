Депутат: увеличение штрафа за нарушения на ж/д переезде нужно обосновать

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Увеличение размера штрафов для водителей за нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах должно быть обосновано, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Минтранс ранее внес в правительство РФ законопроект об увеличении с 1 до 5 тысяч рублей размера административного штрафа за выезд на железнодорожный переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде. При этом замглавы министерства Алан Лушников сказал, что Минтранс рассчитывал на больший штраф, но "по итогам дискуссии остановились пока на этой цифре".

"Всегда повышение ответственности, изменения в Кодекс об административных правонарушениях — это палка о двух концах. И для того, чтобы решать какой-то вопрос, нужен некий анализ статистических данных, из-за чего в основном происходят такого рода правонарушения", — считает депутат.

По его словам, необходимо понимать, происходят ли они потому, что люди "просто плюют" на существующую ответственность, считая ее ничтожно низкой и полагая, что можно нарушать такую норму, либо это происходит из-за того, что люди просто технически могут чего-то не заметить, или по каким-то другим причинам.

"Если бы Минтранс этот анализ представил, тогда можно было бы логически делать вывод, что в данной ситуации, в данном конкретном случае увеличение ответственности решает этот вопрос. Минтрансу я бы порекомендовал в этом плане чаще нас ставить в известность, с чем вообще связана та или иная инициатива. А в данном случае интересует, почему это 5 тысяч рублей, а, например, не 4 тысячи или 7 тысяч рублей, и что в дальнейшем у нас планируется с этими железнодорожными переездами делать", — сказал Старовойтов.

"Потому что это очень болезненный вопрос, и у нас сотни происшествий каждый год, и люди гибнут, и транспорт где-то по своей вине, где-то "по недогляду" попадает в серьезные ДТП", — пояснил парламентарий. При этом он считает, что проблему с правонарушениями на переездах надо решать не только с помощью увеличения штрафов. "Надо решать вопрос комплексно – не просто повышением штрафов, но и достаточно своевременным оборудованием переездов, на которых случаются ДТП", — уверен Старовойтов.