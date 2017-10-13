Путин заявил, что ситуацию с АЧС необходимо постоянно контролировать

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Ситуацию с африканской чумой свиней необходимо держать на постоянном контроле, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо постоянно держать на жестком контроле ситуацию с африканской чумой свиней", — сказал Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

Он отметил, что это важнейшее условие доверия к российским производителям.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.