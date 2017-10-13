Абызов призвал усилить профилактику ящура перед религиозными праздниками

УФА, 13 окт — РИА Новости. Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов призвал усиливать профилактику ящура в регионах перед религиозными праздниками.
"Необходимо предупреждать и предотвращать ущерб. Если мы понимаем, что перед религиозными праздниками идет повышенный ввоз в республику скота, надо усиливать в этот момент времени профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций. Надо включать голову и понимать, что это не статичная модель, что мы должны постоянно реагировать на риски", — заявил Абызов на публичных обсуждениях правоприменительной практики Россельхознадзора.
Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.