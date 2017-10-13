Медведев отметил развитие сельского хозяйства и системы образования в Чечне

ГОРКИ, 13 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, что развитие сельского хозяйства и образования в республике весьма важно для региона, пообещав решать вопрос об отказе от практики учебы в три смены выделением дополнительного финансирования на строительство школ.

В начале встречи глава российского правительства спросил о количестве урожая, Кадыров отметил, что по сельскому хозяйству у республики "хорошие результаты, это касается и животноводства, и садоводства".

"Урожай выше среднего, у нас есть новые сорта", — рассказал глава Чечни. Помимо этого, власти республики развивают различные сельскохозяйственные проекты, которые смогут обеспечить граждан Чечни рабочими местами.

"Также по вашему поручению мы занимаемся дошкольным образованием. От трех до семи лет мы полностью ликвидировали очередь (в детские сады и школы), как поручало министерство образования Российской Федерации. Правительство Чеченской республики занимается ликвидацией трехсменки, проблема существует, но поэтапно мы ее решаем", — подчеркнул Кадыров.

Он отметил поступление иностранных инвестиций в республику. По его словам, строятся гостиницы с развлекательными центрами, международный университет, который "открывает новые двери (и позволяет) встать на новый уровень. "Вы знаете, что у нас проблемы существуют",- сказал Кадыров.

"Как и везде, Рамзан Ахматович",- ответил Медведев на эту реплику.

Медведев отметил важность развития сельского хозяйства в Чечне. "Действительно хорошо, что новые возможности вводятся и по животноводству, и по садам, потому что все-таки Чеченская республика предгорная, сады у вас растут хорошо, и на этом как раз можно зарабатывать деньги для республики, но и просто поставлять на наш рынок хороший урожай фруктов, овощей",- отметил премьер-министр.

Медведев отметил важность того, что в республике решили проблему с очередями в дошкольные и школьные учреждения. "Действительно, это очень важное достижение, молодцы… Но эта проблема более сложная, она касается нескольких наших территорий, в том числе Чеченской республики. Будем ее решать, выделяя дополнительное финансирование на строительство школ, чтобы хотя бы как можно быстрее уйти от трехсменки",- отметил Медведев, назвав учебу в три смены в школах "тяжелой историей".