Число переломов шейки бедра может к 2035 году вырасти в среднем на 40%

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская ассоциация по остеопорозу прогнозирует к 2035 году рост случаев перелома шейки бедра на 43% у женщин и на 36% — у мужчин, что связано с общим увеличением продолжительности жизни россиян, сообщила журналистам в четверг президент ассоциации, профессор Ольга Лесняк.

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" в четверг состоялся видеомост Москва-Ярославль, посвященный Международному дню борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября. В дискуссии о профилактике и лечении остеопороза приняли участие политики, врачи, ученые, а также заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и актриса Наталья Захарова. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме остеопороза, задачам улучшения диагностики и оказания помощи больным остеопорозом.

"Мы прогнозируем, что к 2035 году будет наблюдаться рост случаев перелома шейки бедра у женщин на 43%, у мужчин на 36%, только потому, что будет увеличиваться продолжительность жизни в нашей стране. Мы все этого ждем, мы все к этому стремимся, но мы должны понимать, что если в популяции будет много пожилых людей, то у них будет много болезней, характерных для возраста, и этим надо заниматься уже сейчас", — сказала Лесняк.

По ее словам, уровень смертности при переломе шейки бедра сравнивают со смертностью после перенесенных инсультов. Она добавила, что в Европе остеопороз рассматривается в одном ряду с такими общепризнанными социально-значимыми заболеваниями, как цирроз печени, болезнь Альцгеймера. "Каждую минуту в РФ происходит семь переломов позвонков и каждые пять минут происходит перелом шейки бедра. Если говорить о мире в целом, то каждую секунду происходит перелом из-за остеопороза Это, действительно, очень серьезная проблема", — добавила президент ассоциации.

Член Совета Федерации Игорь Каграмян в ходе дискуссии отметил, что в России создано 55 центров лечения и реабилитации пациентов с остеопорозом. Следующим шагом, по мнению политика, должно стать усовершенствование образовательных программ. "Остеопороз — это междисциплинарная проблема. Пришло время действовать, здесь должны быть вовлечены врачи первого звена", — отметил сенатор.

Завотделением реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Минздрава РФ Лариса Марченкова отметила, что в созданных профильных центрах проводится современное лечение, используются эффективные бальнеологические методики.

"Главная задача — вернуть пациенту работоспособность и качественную жизнь, и здесь может помочь санаторно-курортное лечение. В РФ более 200 тысяч санаториев и 330 тысяч коек, есть возможность проходить санаторно-курортное лечение", — сказала Марченкова.

Главный травматолог Ярославской области — главврач клинической больницы скорой помощи имени Н.В.Соловьева Александр Дегтярев считает, что профилактику остеопороза необходимо проводить, начиная с детского сада. "Ранее так и было, когда детям в обязательном порядке давали рыбий жир, проводили с ними ежедневную гимнастику", — заметил он.

"Остеопороз — это заболевание, которое можно предупредить. Нужно вести активный здоровый образ жизни с возможностью получения витамина Д. Прием этого витамина необходим, пока распространен его дефицит", — добавила вице-президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Ершова.

По ее словам, на сегодняшний день остеопороз можно лечить.

"Когда развивается первый перелом, риск получения второго перелома увеличивается. Поэтому профилактикой нужно заниматься и тем, у кого перелом шейки бедра уже был. Сейчас создаются центры для профилактики вторичных переломов. Первый такой центр создали в Ярославле", — сказала Ершова.

Она добавила, что в России на этот год запланировано 95 мероприятий, которые будут направлены на борьбу с остеопорозом — от спортивных акций до дегустации молочных продуктов, лекций экспертов. В 2016 году таких мероприятий прошло более 70.

По завершению видеомоста, все участники, присутствовавшие в пресс-центре, подписали всемирную хартию пациентов международного фонда остеопороза.