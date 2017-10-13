Депутат попросил Чайку проверить пожарную безопасность в торговых центрах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести комплексные проверки требований пожарной безопасности в местах массового скопления граждан в связи с участившимися пожарами в торговых центрах, сообщает пресс-служба депутата.
По мнению Свищева, своевременный контроль противопожарного состояния мест массового скопления граждан позволит выявить потенциально пожароопасные объекты и принять все необходимые меры по обеспечению безопасности их посетителей.