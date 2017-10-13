Депутат попросил Чайку проверить пожарную безопасность в торговых центрах

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. Архивное фото

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести комплексные проверки требований пожарной безопасности в местах массового скопления граждан в связи с участившимися пожарами в торговых центрах, сообщает пресс-служба депутата.

"В связи с участившимися случаями пожаров в торговых и развлекательных центрах прошу Вас инициировать комплексные проверки, совместно с областными управления МЧС РФ, исполнения требований противопожарного законодательства РФ в местах массового скопления граждан (в торгового-развлекательных комплексах, офисных центрах, муниципальных учреждения и пр.)", — говорится в запросе депутата.

По мнению Свищева, своевременный контроль противопожарного состояния мест массового скопления граждан позволит выявить потенциально пожароопасные объекты и принять все необходимые меры по обеспечению безопасности их посетителей.