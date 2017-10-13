Каждый второй россиянин считает свою жизнь стабильной, показал опрос

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 50% россиян уверены, что их жизнь не изменится в России через полгода-год, тогда как 24% населения убеждены в том, что их жизнь станет лучше.

Опрос проведен 7-8 октября в 104 населенных пунктах и 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Данные опроса свидетельствуют о том, что уверенность населения в стабильности жизни (в том, что жизнь в стране через полгода-год не изменится) выросла на 7 процентных пунктов с 2012 года, когда показатель составлял 43%. В январе 2013 года так думали 45% опрошенных, а в октябре 2017 года — 50%.

О том, что жизнь станет лучше через полгода-год, в 2012 году говорили 18% респондентов, в январе 2013 года — 14%, а в октябре 2017 года показатель составил 24%. Будущее ухудшение жизни в 2012 году прогнозировали 23% россиян, в январе 2013 года — 26%, в октябре 2017 года — 14%. Затруднялись ответить 16%, 14%, 12% соответственно.

Согласно данным октябрьского опроса, в том, что жизнь станет лучше, наиболее уверена возрастная группа 46-60 лет (таких 28% из тех, кто верит в улучшение жизни). Среди граждан в возрасте 31-45 лет таких 26%, среди людей старше 60 лет — 22%, среди молодежи (18-30 лет) — 21%. Об ухудшении жизни больше говорит возрастная группа 31-45 лет — 16%, группы 46-60 лет и старше 60 лет по 14%, группа 18-30 лет — 13%.

В стабильности жизни наиболее уверена самая молодая группа от 18-30 лет — 57%. Среди граждан 31-45 лет так думает 49%, 46-60 лет — 45%, группа старше 60 лет — 47%. Затруднились ответить (из общего количества 12%) люди старше 60 лет — 17%, 46-60 лет — 12%, а группы 31-45 лет и 18-20 лет по 9%.

Также респондентам задавали вопрос о жизни их семьи: станет ли она лучше, чем сегодня, хуже или не изменится через полгода-год. На этот вопрос 44% россиян ответили, что жизнь не изменится, 36% — что жизнь их семьи станет лучше, 12% опрошенных затруднились ответить, и 8% спрогнозировали ее ухудшение.