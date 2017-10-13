Шанс на новую жизнь: ФСИН повысит уровень психологической помощи осужденным

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сто пенитенциарных психологов со всей страны до конца года пройдут курс повышения квалификации под руководством профессоров Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования Минздрава РФ, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН полковник внутренней службы Федор Ушков.

Курсы по программе "Психотерапия и медицинская психология" проходят на базе столичного управления ФСИН России с октября. До конца года планируется повысить квалификацию 100 сотрудникам психологических служб, работа продолжится и в 2018 году. В рамках образовательного курса ведомственные психологи приняли участие в Итоговом международном конгрессе психотерапевтов и психологов в Москве.

Шанс на новую жизнь

По словам Ушкова, сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы проходят службу более 3,3 тысяч психологов. Они работают в учреждениях, исполняющих наказание, сопровождают лиц, стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а также оказывают психологическую помощь личному составу в управлении конвоирования, в подразделении охраны, отделах специального назначения, в высших учебных заведениях ведомства.

"В первую очередь мы уделяем внимание несовершеннолетним, которые впервые нарушили закон. Чтобы они продолжали нормальную жизнь и стали полноценными членами общества, им необходима поддержка, в том числе психологическая", — сказал собеседник агентства. В планах ФСИН до конца года подготовить по два психолога из каждого учреждения, где содержатся несовершеннолетние.

Ушков отметил, что задача пенитенциарных психологов — помочь несовершеннолетнему скорректировать своё дальнейшее поведение, чтобы оно было социально приемлемым, "потому что у каждого есть шанс начать жизнь заново".

"Также знания, полученные на курсах, нам необходимы, чтобы оказать своевременно психологическую помощь, поддерживать оптимальное психоэмоциональное состояние сотрудников ведомства, чтобы они на достаточно высоком уровне выполняли свои служебные обязанности", — сказал собеседник.

Планы на будущее

Представитель ФСИН сообщил, что Концепцией развития УИС до 2020 года предусмотрено развитие психотерапевтического направления деятельности пенитенциарных психологов, которые каждый день сталкиваются с большим количеством уникальных ситуаций и должны оказывать профессиональную помощь по психологической поддержке лиц в местах лишения свободы.

"Мы для себя поставили цель, чтобы соответствовать современным стандартам и уровню оказания психологической помощи, к 2021-2022 году в каждом учреждении должен быть как минимум один человек с образованием клинического психолога", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа по профессиональной переподготовке специалистов по курсу "клиническая психология" ведется также на базе Академии ФСИН в Рязани, а с 2017 года — на базе Томского института повышения квалификации работников УИС. Кроме того, с этого года стали принимать на курс переподготовки курсантов психологического факультета Академии ФСИН, которые по окончанию учебного заведения получат диплом и психолога, и диплом о профессиональной переподготовки по клинической психологии.