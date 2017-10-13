ОНФ запустил молодежный конкурс "Образ будущего страны"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Команда "Молодежки ОНФ" (молодежная площадка ОНФ) запустила конкурс "Образ будущего страны", участие в котором могут принять все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: "Эссе" и "Креатив", а сами работы принимаются до 10 ноября, говорится в пресс-релизе ОНФ.

В номинации "Эссе" участникам предлагается в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новых моделей в экономике и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В "Молодежке ОНФ" отмечают, что в эссе будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны.

Что касается номинации "Креатив", то здесь участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия к людям, бережного отношения к окружающему миру и так далее. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.

"Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того, чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего. Нам всем строить и развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие", — цитируется в пресс-релизе руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Координатор "Молодежки ОНФ", депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что молодые парни и девушки всегда смотрят на мир по-своему, ярче видят будущее. "В истории не только России, но и всего мира можно найти много примеров того, как мечты молодых талантов воплощались в жизнь и, тем самым, вносили ощутимый вклад в развитие той или иной сферы. Наш конкурс призван собрать лучшие идеи и инициативы молодежи, чтобы поддержать и помочь в их реализации. Не нужно ждать будущего, наступает "время молодых", — сказал депутат.

Результаты конкурса "Образ будущего страны" объявят до 1 декабря. Лауреаты и победители будут награждены ценными призами и подарками, получат благодарность Центрального штаба ОНФ, а также приглашение принять участие в итоговом Форуме Действий ОНФ в 2017 году и в молодежных образовательных форумах.