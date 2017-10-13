Аппаратура "Швабе" вызвала интерес у участников медфорума в Москве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Комплекс для автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, автоматический наружный дефибриллятор и другая аппаратура производства холдинга "Швабе" вызвали особый интерес у участников проходившего в Москве первого международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2017), сообщает пресс-служба компании.

"Мы показали наши самые перспективные разработки в области медицины. Данное направление является одним из самых приоритетных в плане развития гражданского приборостроения. Ассортимент производимых на предприятиях холдинга медицинских изделий постоянно расширяется, а объем поставок стабильно растет. Мероприятие в формате открытого диалога с потенциальными инвесторами в рамках экспозиции, где можно наглядно оценить новейшие разработки, проходит впервые. Мы рады возможности обсудить перспективы взаимодействия", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Как отмечает пресс-служба, одной из знаковых разработок на стенде "Швабе" стала программа для шлема виртуальной реальности, которая предназначена для реабилитации пациентов с повреждениями моторно-двигательных функций организма и на текущий момент готовится к клиническим испытаниям.

В рамках форума холдинг заключил соглашение о сотрудничестве в сфере развития и внедрения технологий в медицинскую отрасль с Russian Trade House LLC.