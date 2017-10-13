Более 350 тысяч поездок на велосипедах совершили москвичи в сентябре

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Городская система велопроката зафиксировала рекордное для осени количество поездок в сентябре: москвичи воспользовались его услугами более 350 тысяч раз, сообщает mos.ru.
По информации портала, в сентябре прошлого года этот показатель был в два раза меньше — более 170 тысяч.
Всего в этом году с начала велосезона совершено 2,2 миллиона поездок, что сравнительно больше по сравнению с прошлым годом, когда горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз.
Единый городской велопрокат работает в Москве с 2013 года. На сегодняшний день в городе установлено 380 станций проката. Каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.