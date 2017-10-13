Московский метрополитен выпустит билеты в честь фестиваля молодежи

Пассажир покупает билет в одной из касс московского метрополитена. Архивное фото

Пассажир покупает билет в одной из касс московского метрополитена. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В кассах столичной подземки с 14 октября появятся проездные билеты "Единый" с дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, сообщает mos.ru.

"Метрополитен выпустит билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок с особым дизайном, посвященным XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для пассажиров изготовлено 600 тысяч билетов", — цитирует портал первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

На лицевой стороне обновленных билетов будет изображен логотип фестиваля — цветок из пяти лепестков с земным шаром по центру, а на фоне цветка расположен белый голубь мира. Рядом с логотипом указаны даты проведения мероприятия, а на оборотной стороне написано его название: "XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов".