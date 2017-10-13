В Новокузнецке пристав подкараулил должника, выгуливая собаку у его дома

КЕМЕРОВО, 13 окт — РИА Новости. Судебный пристав в Новокузнецке специально выгуливал собаку возле дома должника, чтобы поймать его, когда он выйдет из квартиры, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

По данным ведомства, еще три года назад приставы возбудили исполнительное производство в отношении должника, который не выплачивает алименты своему ребенку. На сегодняшний день сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей. За неуплату алиментов суд уже признавал мужчину виновным в административном правонарушении, но такая мера не подействовала.

Как уточнили в управлении, мужчина долгое время скрывался от приставов. В октябре этого года сотрудники ведомства отправились по фактическому адресу проживания должника, чтобы принудительно привести его в отдел, но тот не открыл дверь. Тогда сотрудники УФССП начали дежурить рядом с домом, но должник все равно не выходил на улицу.

"Чтобы привезти мужчину в отдел, судебный пристав в 6.00 приехал к дому алиментщика на личном автомобиле и припарковал его за три двора от необходимого адреса. Сотрудник УФССП переоделся в гражданскую одежду, взял собаку и пошел с ней прогуливаться вдоль двора, чтобы усыпить бдительность нарушителя. Только тогда алиментщик вышел из дома, был задержан и доставлен в отдел", — рассказали в управлении.

Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.