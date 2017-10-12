Любимов: ситуация с уличным освещением в Рязанской области будет исправлена

РЯЗАНЬ, 12 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области примут дополнительные меры для изменения ситуации с уличным освещением в областном центре и населенных пунктах региона, сообщил в четверг в ходе прямой линии губернатор Николай Любимов.

Одной из самых популярных тем, которые были затронуты в обращениях рязанцев к Любимову в ходе прямой линии, стало некачественное освещение областного центра и ряда населенных пунктов, в том числе в Шацком, Спасском, Касимовском и других районах.

"Качественное освещение – это действительно проблема, которая нуждается в решении", – сказал Любимов.

По его словам, в 2014-2015 годах в Рязани была проведена замена уличных светильников по энергосервисному контракту. Работу проводил частный инвестор, изначально проектом предполагалась значительная экономия, потому что были установлены светодиодные светильники.

"Получилось плохо, это видят все горожане и власть. В прошлом администрация Рязани пыталась расторгнуть контракт с подрядчиком через суд, однако это не получилось. К сожалению, нам придется прибегать к дополнительным мерам, пока не закончится срок действия договора", – пояснил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что уже в 2017 году начнется работа с предприятиями, будут выбраны качественные светильники и установлены дополнительные источники освещения по многим улицам.

"Есть над чем работать. Было установлено 16 тысяч светильников, но это не принесло желаемого результата. Когда закончится энергосервисный контракт, действующий в Рязани, будем предпринимать дополнительные меры в рамках комплексной программы освещения города. Ситуацию будем исправлять обязательно", – отметил Любимов.

По его словам, по обращениям, поступившим из других городов по поводу уличного освещения, также будут предприняты необходимые меры.

Как сообщает правительство Рязанской области, уже в среду на улице Щедрина начались работы по установке ламп в светильниках. Также власти информируют, что управляющая компания, в ведении которой находится улица Щедрина, будет привлечена к ответственности.

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