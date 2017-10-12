Любимов рассказал о помощи обманутым дольщикам в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 12 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области помогут обманутым дольщикам решить вопрос с получением жилья, сообщил в ходе прямой линии губернатор Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 12 октября впервые провел прямую линию. Вопросы жителей региона поступали по телефону, электронной почте, СМС и с помощью мессенджера WhatsApp, всего их оказалось 1229. Обращения касались самых разных тем, которые волнуют рязанцев, в частности таких, как состояние автодорог, благоустройство, ремонт жилых домов, решение проблем обманутых дольщиков, качество оказания медицинской помощи и услуг ЖКХ.

Вопрос от участника долевого строительства ЖК "Аэробус" был получен по электронной почте. В сообщении содержалась просьба о помощи семьям с детьми, инвалидам, военным, которые были обмануты застройщиком.

"Мы не можем оставаться в стороне. Работа по решению вопроса активно ведется с начала лета этого года. Таких договоров у нас свыше 280. "Аэробус" – один из самых проблемных объектов", – сказал Любимов.

По его словам, проведены переговоры со Сбербанком, чтобы решить юридические вопросы.

"Нас услышали. Планируется, что Сбербанк с новым застройщиком заключит договор на следующей неделе, затем начнутся работы", – отметил глава региона.

Он добавил, что ведется большая работа и по другим объектам: уже сегодня будут вручены ключи от новых квартир дольщикам одного из домов в Дядьково, который считался одним из самых проблемных. Кроме того, решен вопрос по ЖК "Вятич", продолжается работа по объектам в селе Варские.

"Каждый дом у нас на учете, по каждому ведется индивидуальная работа. Это клубок, который приходится расшивать разными путями, потому что единой методики не существует. Но все вопросы будут обязательно решены", – сказал губернатор.

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