Скворцова обратила внимание на быстрый рост числа пенсионеров в селах

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии здоровья жителей сельских территорий, отметив, что отличительной особенностью сельского населения в РФ является ускоренное увеличение числа пенсионеров и более высокая материнская смертность.

"Численность сельского населения страны на 1 января 2017 года составляет 37,8 миллиона человек – это 25,7% от общей численности населения… Отличительной особенностью является ускоренное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста в сельской местности: с 2011 года – на 15%, тогда как для городского населения это – 11%", — сказала министр.

По словам главы Минздрава, за последние пять лет благодаря внедрению бесплатных скринингов здоровья улучшилась выявляемость всего спектра заболеваний, а с 2013 по 2016 год охват сельского населения современной диспансеризацией превысил 18,5 миллионов человек (49% всего сельского населения).

"Только за первый квартал текущего года диспансеризацию прошли 3,4 миллиона человек", — сказала Скворцова. Она отметила, что это позволило сократить различия в общей заболеваемости между сельскими и городскими жителями до 1,4 раза.

"Заболеваемость туберкулезом и алкоголизмом у жителей сельской местности снизилась на 26,5% и 32% соответственно, практически так же, как и у горожан. Смертность от острых алкогольных отравлений снизилась на 18%, до 11,8 на сто тысяч населения… Общая смертность у сельских жителей снизилась на 4,4%, до 14,2 на тысячу населения, что по динамике в два раза выраженнее аналогичной динамики городского населения. При этом смертность снизилась при всех основных заболеваниях более выражено, чем в городе", — сказала министр.

Скворцова отметила, что уменьшилась и младенческая смертность – на 16,5%, до 7,6 на тысячу родившихся живыми. Но сохраняются заметные различия в показателях материнской смертности.

"На селе она пока в полтора раза выше, чем в городе, так как от маточных кровотечений в селе умирает в 4,5 раза более беременных женщин, пожелавших рожать рядом с домом… И от абортов — в 1,8 раза", — сказала Скворцова.

Она добавила, что за девять месяцев текущего года на селе уже построено 116 ФАПов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики, было отремонтировано 640 медицинских подразделений.