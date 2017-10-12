Скворцова рассказала о ходе реализации программы "Земский доктор"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Программа "Земский доктор" исполняется полностью в 51 регионе России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на парламентских слушаниях о доступности медпомощи для сельского населения.
"С 2012 года по 1 сентября 2017 года численность участников программы составила 25136 человек… обязательной является отработка на селе пяти лет. И по результатам на 1 сентября текущего года более 70% тех, кто отработал пять лет, остаются работать на соответствующих сельских территориях… хочу поблагодарить 51 регион, где уровень реализации этой программы составил 100%", — сказала Скворцова.
Министр отметила, что по сравнению с 2011 годом численность врачей на селе увеличилась на 11,1 тысячи, и составила 55,8 тысячи человек, число работников среднего медицинского звена выросло более чем на 6 тысяч.