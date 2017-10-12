ФАС выдала предостережение главе Росздравнадзора

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережение главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко после его заявления о проверках негосударственных медицинских организаций, сообщается на сайте службы.

Как отмечает служба, предостережение было выдано в связи с публичными заявлениями главы федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в которых он, по мнению службы, предложил увеличить проведение контрольных мероприятий в отношении негосударственных медорганизаций.

"Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предостережение руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Глава Росздравнадзора выступил с публичными заявлениями в статье издания Vademecum, содержащими предложения "чаще и больше подвергать контрольным мероприятиям негосударственные медицинские организации", — говорится в сообщении.

При этом на сайте самого издания отмечается, что Мурашко 9 сентября, на общероссийском научно-практическом семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи "призвал руководителей перинатальных центров, родильных домов и отделений сообщать в ведомство о пациентах, поступивших после некачественного лечения в частных клиниках".

"Будем выстраивать контрольные мероприятия вместе с вами и с экспертами, чтобы негосударственные медорганизации чаще и больше подвергались контрольным мероприятиям", — приводит издание слова Мурашко.

По мнению службы, действия, планируемые руководителем Росздравнадзора, могут привести к созданию дискриминационных условий, при которых ряд негосударственных организаций будет поставлен в неравное положение по сравнению с остальными медорганизациями.

"Вопросы качества оказания медицинской помощи актуальны для всех без исключения медицинских организаций, как частных, так и государственных. Медицинский надзор должен концентрироваться на вопросах качества, а не на форме собственности медицинских организаций", — подчеркнул начальник управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.