Скворцова назвала регионы, где сильнее всего нарушена доступность медпомощи

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала регионы, которые "лидируют" по количеству населенных пунктов с нарушенной доступностью первичной медпомощи.

По ее словам, в России есть 715 населенных пунктов с численностью населения от 101 до 10 тысяч человек, где организации первичной медпомощи отдалены от населения. Скворцова добавила, что для решения этой проблемы требуется строительство 715 дополнительных медицинских объектов.

"Среди регионов с самым большим числом подобных населенных пунктов… Ленинградская область — 49 таких пунктов, Иркутская область — 38, Забайкальский край — 35, Тверская область — 34, Московская — 34, Свердловская — 31", — сказала она на парламентских слушаниях о доступности медпомощи для сельского населения.

Скворцова отметила, что в регионах разработан план мероприятий по устранению данной проблемы, и Минздрав жестко контролирует их исполнение. Задача состоит в том, чтобы к 2019 году устранить проблему с доступностью первичной помощи.