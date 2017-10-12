В ФБК не стали комментировать "подсказку" Google по удалению видео

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) отказался комментировать вопрос, почему фонд не будет удалять видеоролик, в котором упоминается предприниматель Алишер Усманов, с аккаунта фонда в YouTube по решению суда, несмотря на заявление пресс-службы Google о наличии таких возможностей у правообладателя видео.

YouTube имеет две стандартные возможности удаления контента — по жалобе пользователей и по требованию правообладателей, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы Google (владеет YouTube) Светлана Анурова, комментируя утверждение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о невозможности удалить видеоролик с упоминанием бизнесмена Алишера Усманова, несмотря на решение суда.

"Я не буду комментировать", — сказал юрист ФБК Иван Жданов РИА Новости, в ответ на вопрос об удалении видео с YouTube.

В среду директор ФБК Роман Рубанов заявил, что организация даже после соответствующего решения суда не может удалить это видео, утверждая, что аккаунт фонда на YouTube не контролируется ФБК. При этом фонд написал опровержение распространенной им информации об Усманове, признанной судами ложной.

Люблинский, а затем и Московский городской суд обязали оппозиционера Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты видео о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов. Навальный заявил, что не собирается удалять ни весь видеоролик, ни какую-либо из его частей, несмотря на то что суды признали обнародованную информацию ложной.