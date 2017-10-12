Опытный образец инфостелы "Швабе" к ЧМ-2018 установят в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Опытный образец высокотехнологичного комплекса пешеходной навигации, разрабатываемый российским оптико-электронным холдингом "Швабе" к чемпионату мира по футболу-2018, будет установлен в ноябре в центре Екатеринбурга, сообщает пресс-служба холдинга.
По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, сегодня разработчики завершают доработку интерфейса и программного обеспечения стелы.
"Ее установка в самом оживленном районе одного из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 за семь месяцев до мероприятия позволит в реальных условиях эксплуатации оценить уровень его функциональности и прочности", — сказал Ожгихин.
Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры об установке стелы в Туле и Салехарде, а в дальнейшем комплекс может быть смонтирован и в других российских регионах.
Пресс-служба напоминает, что стела была разработана для развития федеральной программы "Безопасный город". Инженерно-конструктивное и технологическое решения созданы специалистами конструкторского бюро систем безопасности предприятия, а концепция и дизайн продукта разработаны центром промышленного дизайна УОМЗ в соответствии с городской стилистикой.