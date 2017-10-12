Объем фальсифицированных лекарств за четыре года уменьшился в два раза

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За четыре года объём выявленного фальсификата среди лекарственных препаратов уменьшился в два раза, заявил журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Он отметил, что наиболее часто подделываются аналоги виагры и ботокса.

"За четыре года объём выявленного фальсификата уменьшился в два раза", — заявил Мурашко, отметив, что этому способствовал целый комплекс мероприятий, внедренных в работу Росздравнадзора.

Глава ведомства также перечислил регионы, где было выявлено производство, это, в том числе, Ростовская область — подделка проивоопухолевых препаратов, Московская область — подделывались широко используемые населением кларитин, регидрон и другие. Также, по словам Мурашко, в Коми возбуждено уголовное дело по поставке фальсифицированного препарата виагра и ряд других случаев.

Он отметил, что наиболее часто подделываются аналоги виагры и ботокса.

Мурашко также добавил, что количество фальсифицированных препаратов в 2016 году составило около 0,01 процент, количество недоброкачественных препаратов в целом составляет не более одного процента.