В Госдуме обсуждают вопрос введения визуализации голосования депутатов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас обсуждается вопрос введения в нижней палате парламента визуализации голосования, чтобы избиратели и СМИ могли видеть, как депутат проголосовал по тому или иному вопросу.

Володин в четверг в Госдуме проводит встречу с председателем национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюном.

"Нам было очень интересно познакомиться с традициями, которые есть в парламенте Республики Корея, учитывая, что они отличаются от наших традиций… Сейчас мы обсуждаем введение визуализации голосования, как в вашем парламенте, чтобы все могли ознакомиться с позицией каждого депутата, учитывая, что у нас депутатов больше, чем в парламенте Республики Корея. Думаем, как это реализовать", — заявил Володин.

"Этот опыт интересен сам по себе, в связи с тем, что, как только проголосовал депутат, его позиция высвечивается на экране, и избиратели, журналистское сообщество могут ознакомиться с его решением", — добавил он.

Володин пояснил, что сейчас в Госдуме есть распечатка по голосованию каждого депутата, но она не публична.